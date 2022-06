In Halle haben sich am Freitagabend nach Schätzungen eines Reporters von MDR SACHSEN-ANHALT rund 120 Menschen versammelt, um gegen die Auftritte des sächsischen Kabarettisten Uwe Steimle und des Publizisten Daniele Ganser zu protestieren. Die Demonstrierenden hätten in der Nähe des Steintor-Varietés, in dem Steimle am Abend vor ausverkauftem Haus auftreten soll, Position bezogen. Auf der anderen Straßenseite sei zudem eine kleine Gruppe um einen stadtbekannten Rechtsextremisten zugegen, um Unterstützung für Steimles Auftritt zu zeigen. Die Polizei sei mit rund 100 Beamten vor Ort, die Demonstration verlaufe bislang friedlich, berichtet der Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT.

Uwe Steimle steht in der Kritik, weil er AfD-Chef Chrupalla unterstützt hatte und rechtsextreme Äußerungen getätigt haben soll. Publizist Ganser, der Ende Juni in der Georg-Friedrich-Händel-Halle auftreten soll, gilt als Verbreiter von Verschwörungserzählungen.

Bereits am Donnerstag hatte Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) an die Veranstalter appelliert, beiden "kein Podium zu bieten". Geier teilte mit, die Stadt Halle sei tolerant und weltoffen. Es erfülle ihn mit Sorge, dass in Halle Personen auftreten könnten, die Verschwörungsideologien sowie antisemitische und demokratieverachtende Positionen verbreiteten. Das soll Geier laut einer Pressemitteilung den Veranstaltern geschrieben haben.

Betreiber sieht keinen Grund für Absage

Doch am Betreiber des Steintor-Varietés, Rudenz Schramm, prallte diese Kritik ab. Er sagte MDR KULTUR, es sei "nicht unsere Aufgabe den Besuchern, die wirklich bei dieser Veranstaltung aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die Möglichkeit für ein eigenständiges Meinungsfeld zu verbieten."

Ich sehe keinen Grund aus den Erfahrungen der letzten Auftritte in den letzten Jahrzehnten, dass wir das aus politischen Gründen untersagen und wir haben rechtlich keine Handhabe, das zu verbieten. Rudenz Schramm, Betreiber des Steintor-Varietés

Unterstützung bekam Schramm aus dem Stadtrat. Sven Thomas von der Fraktion "Hauptsache Halle" erklärte: "Die Kunstfreiheit zählt in Deutschland zu den am stärksten geschützten, verfassungsmäßig garantierten Grundrechten überhaupt. [...] Zweifel am System, beißende Ironie und selbst deftige Wortwahl sind also verfassungsrechtlich garantierte Vorrechte der Kunst, die es auszuhalten gilt und die auszuhalten sind."

Wenn Bürgermeister Geier die Auftritte also verhindern wolle, müsse er vor Gericht belegen, dass Steimle antisemitische und demokratieverachtende Positionen vertrete.

Linke und "Halle gegen Rechts" kritisieren Steintor-Betreiber

Derweil hatten der Stadtverband der Linken in Halle sowie das Bündnis "Halle gegen Rechts" den geplanten Auftritt von Uwe Steimle schon zuvor kritisiert. Jan Rötzschke, der Stadtvorsitzende der Linken in Halle, nannte die Entscheidung des Veranstalters unverständlich. Steintor-Betreiber Schramm sei auch parteiloses Mitglied der Linksfraktion im Stadtrat und habe sich in der demokratischen Zivilgesellschaft immer wieder gegen die extreme Rechte eingesetzt.

Das Bündnis "Halle gegen Rechts" forderte ebenfalls, dass der Auftritt von Steimle im Steintor-Varieté abgesagt wird. Das Bündnis wirft Steimle rechtsextreme Positionen vor. Darüber hinaus soll der Kabarettist mit Rechtsextremisten zusammenarbeiten.