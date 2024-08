In Sachsen-Anhalt gibt es zum Beispiel in Stendal eine Schreibabyambulanz an der Kinder- und Frauenklinik. Sie ist telefonisch erreichbar unter: 0172/3942700. In Halle gibt es eine Schreibabyambulanz im "Iris Familienzentrum" in der Schleiermacherstraße, telefonisch zu erreichen unter: 0345/5211232. Eine Beratungsstelle oder Schreiambulanz in Ihrer Nähe finden Sie mit der Postleitzahlen-Suche des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH).