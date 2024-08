Schreibabys sind oft mit den Reizen aus ihrer Umgebung überfordert. Sie saugen alles, was um sie herum passiert, auf wie ein Schwamm, können es aufgrund ihrer Entwicklung aber noch nicht verarbeiten. Dadurch sind sie unruhig, finden kaum Schlaf und reagieren mit Schreien und Weinen. Deshalb schreien viele Babys ab dem zweiten bis vierten Monat auch wieder weniger: Durch einen Entwicklungsschub finden sie sich besser in ihrer Umgebung zurecht und können auch leichter einschlafen.



Schreibabyambulanzen (SBA) begleiten nach eigenen Angaben Eltern sowie Familien mit Säuglingen und Kleinkindern von null bis drei Jahren, die viel schreien, wenig schlafen und sich schlecht beruhigen lassen. Außerdem gibt es Hilfe für Mütter, die eine schwierige Geburt erlebt haben und darunter leiden. Schreibabyambulanzen sind jedoch keine Einrichtungen der medizinischen Notfallversorgung.



In Sachsen-Anhalt gibt es zum Beispiel in Stendal eine Schreibabyambulanz an der Kinder- und Frauenklinik. Sie ist telefonisch erreichbar unter: 0172/3942700. In Halle gibt es eine Schreibabyambulanz im "Iris Familienzentrum" in der Schleiermacherstraße, telefonisch zu erreichen unter: 0345/5211232. Eine Beratungsstelle oder Schreiambulanz in Ihrer Nähe finden Sie mit der Postleitzahlen-Suche des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH).