Zehn Taten in einem Jahr Prozess gegen Serien-Dieb aus Halle beginnt

08. August 2024, 10:17 Uhr

Zwischen April 2023 und April 2024 soll ein Mann aus Halle in mehrere Gebäude und Kellerräume eingebrochen sein. Ihm wird schwerer Diebstahl in zehn Fällen vorgeworfen. Unter anderem soll er Bargeld, Fahrräder und einen Laptop gestohlen haben. Am Donnerstag begann der Prozess gegen ihn.