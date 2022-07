Drei junge Männer wegen Brandstiftung in Halle vor Gericht

In Halle beginnt der Prozess gegen drei Jugendliche, die im Mai und Juni 2021 auf zwei Grundstücken Feuer gelegt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den jungen Männern jeweils schwere Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung vor.

Ende Mai sollen die zwei Angeklagten brennbare Flüssigkeit in und an einer Garage verteilt haben, die direkt neben einem Wohnhaus stand, und die Flüssigkeit angezündet haben. Ein Nachbar soll das Feuer schnell bemerkt haben, sodass es rechtzeitig gelöscht werden konnte.

Gemeinsam mit dem dritten Angeklagten sollen sie einen Tag später, am 1. Juni 2021, erneut versucht haben, mittels brennbarer Flüssigkeit die Garage in Brand zu setzen. Der Nachbar, der als Zeuge am Prozess teilnimmt, soll erneut die Verpuffung beim Entzünden wahrgenommen haben. Das Feuer war erneut rechtzeitig gelöscht worden.