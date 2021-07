Fünf Jahre nach dem Tod eines Kleinkindes in Naumburg muss sich seit diesem Mittwoch ein 27-Jähriger vor dem Landgericht Halle wegen Totschlags verantworten. Am ersten Prozesstag stritt er die Tat ab. Die Mutter des Jungen erzählte vor Gericht, dass der Angeklagte vor der Tat keine Auffälligkeiten gezeigt und ein gutes Verhältnis zu dem Kind gehabt hätte.

Der Mann soll sich zwischen Mai und Juni 2016 auf den Bauch des einjährigen Jungen gekniet und ihm dabei so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass das Kind am 11. Juni 2016 im Krankenhaus starb. Der genaue Zeitpunkt der Tat lässt nach Angaben des Landgerichts nicht mehr ermitteln.

Dem Tatverdächtigen droht eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller

Die Tat soll sich in der Wohnung der Kindsmutter zugetragen haben, mit der der 27-Jährige eine Beziehung gehabt haben soll. Die 26-Jährige hatte ihren Sohn leblos im Bett gefunden. Ärzte konnten nur noch den Tod des Jungen feststellen. Zum Tatzeitpunkt war der Verdächtige neben der Mutter der einzige Erwachsene in der Wohnung, wodurch er in Verdacht geraten war.