Nach Erkenntnissen der Ermittler war es an der Haltestelle in Halle am 1. Mai 2020 gegen 0.30 Uhr zu einem Streit gekommen. Die Angeklagten, die Deutsche sind, hätten das Opfer persönlich beleidigt und angegriffen. "Als ich wieder aufwachte, lag ich mit dem Kopf nach unten", sagte der Mann am ersten Verhandlungstag als Zeuge aus. Bis heute leide er unter den Folgen des Angriffs. Er sei zweimal operiert worden. Der Mann war an jenem Abend mit einem Bekannten unterwegs.