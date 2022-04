Bei der nur eine halbe Stunde dauernden Verhandlung wurde er dennoch erwähnt. Als Grund für die außerordentliche Kündigung führte die Anwältin des Kita-Betreibers vor allem auf ein noch nicht entschiedenes Strafverfahren an, in dem die Erzieherin derzeit gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten vor dem Amtgericht Leipzig angeklagt ist. Der Tatvorwurf hier: gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung.

Man habe "das Für und Wider abgewogen", sagte wiederum Dirk Jürgens, Geschäftsführer des Kita-Betreibers, vor Gericht. Aus seiner Sicht werde eine politische Auseinandersetzung in die Kita "hineingetragen", wo sie auf die Eltern übertrage und das Personal verunsichere. "Die anderen Erzieher wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen", so Jürgens.

Vorerst keine Rolle spielte ein zweites Strafverfahren, in dem sich die Erzieherin und ihr Lebensgefährte demnächst vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten müssen. Auch in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft Halle Anklage wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung erhoben. Dem Paar und einer dritten Person wird vorgeworfen, an einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Rande einer Impfaktion in Querfurt beteiligt gewesen zu sein. Die Klageerhebung war MDR SACHSEN-ANHALT im Vorfeld des Arbeitsgerichtsprozesses bestätigt worden.