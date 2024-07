Vor dem Landgericht Halle muss sich ab Montag ein 57-Jähriger unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der Mann soll sich nach Angaben des Landgerichts mehrfach an seiner heute 13-jährigen Tochter und seinem heute 16-jährigen Sohn vergangen haben. Die Taten ereigneten sich nach Angaben des Gerichts in den Jahren 2020 bis 2022 unter anderem in Weißenfels.