Vor dem Landgericht in Halle beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Bombenbauer aus Halle. Das teilte Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Demnach wird dem 37-jährigen Hallenser die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in Tateinheit mit dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen. Außerdem werde ihm die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz und in Tateinheit mit einem strafbaren Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen zur Last gelegt.