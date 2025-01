In seiner Wohnung in der Schlosserstraße soll der Angeklagte einen selbstgefertigten Sprengsatz, eine sogenannte Splitterbombe, aufbewahrt haben. Der Sprengkörper sei in einem silbernen Koffer verbaut gewesen. Auf seinem Schreibtisch seien weitere pyrotechnische Gegenstände gefunden worden. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, er habe die Kofferbombe für einen Anschlag nutzen und weitere Waffen herstellen wollen.