Am Landgericht in Halle geht am Montagvormittag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Bombenbauer aus Halle weiter. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT sollen zwei Zeugen angehört werden. Anschließend werden die Plädoyers erwartet. Im Anschluss könnte bereits das Urteil gesprochen werden. Der Prozess wäre damit früher zu Ende als ursprünglich geplant.