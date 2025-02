Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Bombenbauer in Halle hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Der 37-Jährige sei "fest entschlossen aus rassistischen Motiven" gewesen, eine sogenannte Splitterbombe zu zünden, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Halle. Es sei um eine Symboltat gegangen, begründet durch seinen "Hass auf dunkelhäutige Menschen". Die Verteidigung plädiert hingegen auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr.