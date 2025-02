Die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sah das Landgericht allerdings nicht als erwiesen an. Dass er eine Bombe gebaut habe, die Menschen töten sollte, konnte demnach nicht nachgewiesen werden.

Nach der Urteilsverkündung konnte der Mann am Dienstag nach Hause gehen. Hintergrund ist, dass seine Zeit in Untersuchungshaft auf die Haftstrafe angerechnet wird. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft äußert sich am Dienstag noch nicht dazu, ob sie Revision einlegen wird.