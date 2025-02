Die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sah das Landgericht allerdings nicht als erwiesen an. Dass er eine Bombe gebaut habe, die Menschen töten sollte, konnte demnach nicht nachgewiesen werden. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Halle sagte über den Angeklagten, er habe zwar abartige Sachen gemacht, wie eine tote Taube mit einem Böller in die Luft gesprengt – aber ein Terrorist, der einen Anschlag verüben wolle, würde die Böller nicht verschwenden.