20-Jähriger bedroht Frau mit Waffe: Prozess in Halle startet

Um an Geld zu kommen, soll der Angeklagte demnach vorgegeben haben, sexuelle Dienstleistungen einer Frau in Anspruch nehmen zu wollen. In ihrer Wohnung angekommen, habe er sie unvermittelt gewürgt, ihr eine geladene Schreckschusswaffe in den Mund gesteckt und gedroht, sie zu erschießen.