Schwerer Raub und Erpressung Für Geld und Zigaretten: Prozessauftakt wegen Überfall auf Tankstelle bei Teuchern

Vor dem Landgericht in Halle startet heute der Prozess gegen einen Mann, der im August letzten Jahres eine Autobahntankstelle an der A9 bei Teuchern überfallen haben soll. Für den Überfall soll der Angeklagte eine Waffe genutzt haben. Die beiden Angestellten der Tankstelle mussten nach der Tat medizinisch versorgt werden. Die Anklage: Schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit schwerem Raub.