Das Landgericht Halle beschäftigt sich am Dienstag mit mehreren Stromausfällen in der Stadt. Angeklagt ist ein 38 Jahre alter Mann. Im Februar 2023 hatte der Hallenser laut Staatsanwaltschaft in einer WhatsApp-Sprachnachricht an einen Bekannten gedroht, "Halle heute komplett lahmlegen" zu wollen. Auch stand in seinem Status bei dem Kurznachrichtendienst, dass demnächst in Halle alles dunkel sein werde.