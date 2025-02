Das Landgericht Halle beschäftigt sich seit Dienstag mit mehreren Stromausfällen in der Stadt. Angeklagt ist ein 38 Jahre alter Mann. Im Februar 2023 hatte der Hallenser laut Staatsanwaltschaft in einer WhatsApp-Sprachnachricht an einen Bekannten gedroht, "Halle heute komplett lahmlegen" zu wollen. Auch stand in seinem Status bei dem Kurznachrichtendienst, dass demnächst in Halle alles dunkel sein werde.

Umspannwerk in Halle lahmgelegt?

Noch am selben Abend soll der Angeklagte an einem Umspannwerk den Maschendrahtzaun durchschnitten und zwei mit Draht umwickelte Gegenstände auf die Hochspannungsleitungen geworfen haben. Daraufhin habe es für etwa eine Stunde und 20 Minuten Stromausfällen im Stadtgebiet von Halle und in angrenzenden Nachbardörfern gegeben. Auch das Uniklinikum sei betroffen gewesen.