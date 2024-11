Der Prozess gegen die Eltern und die Großmutter eines an Verbrühungen gestorbenen Kindes ist am Landgericht Halle unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gestartet. Der Angeklagte wurde am Montag in Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Der Richter teilte mit, dass die intensiven Sicherheitsmaßnahmen notwendig seien, weil es vergangene Woche in der Justizvollzugsanstalt (JVA) zu einem Zwischenfall gekommen war.