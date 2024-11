Am Montag startete der Prozess gegen die Eltern und die Großmutter eines an Verbrühungen gestorbenen Kindes am Landgericht Halle unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Der Angeklagte war zum Auftakt in Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt worden. Dem Richter zufolge waren die intensiven Sicherheitsmaßnahmen notwendig geworden, weil es in der Woche zuvor in der Justizvollzugsanstalt (JVA) zu einem Zwischenfall gekommen war.