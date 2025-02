Landgericht Halle Wischmop-Prozess: 57-jähriger Angeklagter muss wegen Totschlags in Psychiatrie

11. Februar 2025, 16:06 Uhr

Das Landgericht in Halle hat einen 57-Jährigen aus Merseburg wegen versuchten Totschlags verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er vor zwei Jahren einen Bekannten zu Tode geprügelt hatte. Das Opfer war noch am Tatort verstorben.