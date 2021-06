Vor dem Landgericht in Halle hat am Dienstag der Prozess um ein Verbrechen begonnen, das im vergangenen Dezember für Fassungslosigkeit gesorgt hatte. Einem jungen Mann wird vorgeworfen, am Nikolaustag 2020 durch ein angekipptes Fenster in eine Parterre-Wohnung in Halles Altstadt eingestiegen zu sein und dort ein sechsjähriges Mädchen aus seinem Bett geholt und entführt zu haben.

In einer Seitenstraße soll sich der 25-Jährige sexuell an dem Mädchen vergangenen haben und mit dem Kind auf dem Arm durch die Innenstadt zur Saale gelaufen sein. Letztlich soll er die Sechsjährige mit einem Schal gedrosselt und in den Fluss gestoßen haben, um sie zu töten. Jogger waren auf das schreiende Mädchen aufmerksam geworden und hatten es retten können. Es war lediglich mit einem Schlafanzug und Söckchen bekleidet gewesen.

Auf Phantombild erkannt worden