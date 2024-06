Eine riesige Puppe bremst am Wochenende den Straßenbahnverkehr in Halle aus. Laut Veranstalter wird zum 70. Geburtstag des halleschen Puppentheaters ein 18 Meter großer Gulliver auf dem Marktplatz zum Leben erweckt. Deshalb fahren dort am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr keine Straßenbahnen.