Die Festwoche zum Jubiläum des Puppentheaters läuft bis zum 22. Juni. Auch in den übrigen Häusern der Bühnen Halle, etwa in Schauspiel und Ballett, werden Teile der Gulliver-Geschichte erzählt. Am letzten Tag präsentiert das "Theater Titanick" eine Show in einer sieben Meter hohen Metallkugel.