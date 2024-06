Wenn man so will: Gulliver zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Man lässt nicht nur die Puppen, sondern auch die anderen Sparten der Bühnen Halle tanzen. Im wahrsten Wortsinn im Graben der Moritzburg, wo man zusammen mit dem Ballett der Oper Halle eine tänzerische Version der Geschichte von Gulliver und den Pferdemenschen aufführt. "Das muss man sich ein bisschen wie den Planet der Affen vorstellen, nur eben mit Pferden", gibt Werner zu Protokoll.

Bildrechte: MDR/Corinna Thamm

So auch die Geschichte von Gulliver im Lande der Riesen, die auf einer Bühne im Lindenhof der Franckeschen Stiftungen spielt. Die sieht aus wie eine überdimensionale Hochzeitstorte. Auf deren verschiedenen Ebenen sind die Kolleginnen und Kollegen des Puppentheaters gemeinsam mit denen vom Schauspiel unterwegs, in einer rasant-witzigen Inszenierung, die aber auch tragische Momente hat. Wie das so ist, wenn man als Kleiner für den Spaß der Großen zu sorgen hat.



Ist das am Ende vielleicht eine Allegorie auf die Rolle des Puppentheaters im Kreise der anderen, großen Sparten des Hauses? "Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen", lacht Puppentheaterchef Werner und bringt es so auf den Punkt: "Das kleine Puppentheater, das Spaß machen muss, zwischen den Großen – das sich aber hier in der Stadt als eine von allen geachtete Kunstform und Sparte erweist. Sonst würden die anderen ja nicht Teil dieser Unternehmung sein." Und die wird noch bis zum kommenden Sonnabend für viel Bewegung in Halle sorgen.