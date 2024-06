Gründung und Wandel des Puppentheaters Halle

Geschichten aus anderen Perspektiven zu erzählen, war von Anfang an Aufgabe des Puppentheaters Halle. Es wurde 1954 eröffnet – als eines von vielen in der DDR. Ein Gastspiel des sowjetischen Puppenspielers Sergei Obraszow sorgte Anfang der 50er-Jahre hier für eine Welle an Neueröffnungen. Bildrechte: Falk Wenzel

1971 dann der Schock: durch einen Brand verlor das Puppentheater in Halle nicht nur seine Spielstätte, sondern auch den Großteil seiner Puppen und Materialien. In den folgenden zehn Jahre spielte das Ensemble an wechselnden Orten bis es 1982 wieder einen festen Spielort in Halle bekam. Die Wende 1989 stellte das Haus dann vor neue Herausforderungen – insbesondere finanzielle. Dennoch konnte sich die Spielstätte halten, auch weil die Macher offen blieben für Veränderungen.

Das ist nicht zuletzt dem künstlerischen Leiter Christoph Werner zu verdanken, der seit 1995 in Halle ist. Zu dieser Zeit gab es einen Trend, der für die Puppentheaterszene laut Dramaturg Ralf Meyer einen "großen, unerprobten ästhetischen Reiz" gehabt habe: die sogenannten Vierfüßlerpuppen, die – annähernd lebensgroß – von zwei Spieler bewegt werden. Daran hätten sich damals auch andere Bühnen versucht, allerdings sei Halle diesen Weg konsequent weitergegangen. Bildrechte: Andreas Pohlmann

Für den "Halleschen Stil" berühmt

Seitdem stehen in Halle neben den Puppen immer auch die Spielerinnen und Spieler auf der Bühne. Für dieses Ensemblepuppenspiel in offener Spielweise – in der Szene auch "Hallescher Stil" genannt – ist das Puppentheater mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dafür sorgten unter anderem Gastspiele in der ganzen Welt.

Es gab eine Zeit da, hätten wir nur Gastspiele machen können. Ralf Meyer, Dramaturg Puppentheater Halle

Ralf Meyer erzählt: "Wir sind ja zuerst mit den Kinderstücken, dann auch mit den Erwachsenenstücken tatsächlich einmal um die Welt gefahren. Also, wir waren in Japan, China, Indien, in Kanada. Es gab eine Zeit, da hätten wir nur Gastspiele machen können." Tatsächlich aber wollte das Ensemble in Halle spielen, um gemeinsam mit dem Publikum das Puppentheater weiter zu entwickeln. Bildrechte: Anna Kolata

Nur einige Puppentheater überlebten