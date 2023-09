Elternhaus wird behindertengerecht umgebaut

In Aue wird das Wohnhaus der Familie Florl komplett umgestaltet. Innerhalb eines Jahres entsteht am Haus ein Anbau. Durch die Neugestaltung der Wohnbereiche ist für Denny ein Leben mit Behinderung in seinem Elternhaus möglich. Die Türen sind schwellenlos, in der Küche ist ein Abschnitt so gestaltet, dass Denny Geräte wie zum Beispiel Kaffeemaschine oder Mikrowelle in seinem Rollstuhl bedienen kann. Auch die Wascharmaturen sind mit dem Rollstuhl unterfahrbar und die Dusche ist barrierefrei.

Außen am Haus wird ein Lift angebaut, so dass ein selbstständiges Hochfahren zu den Eltern in die obere Etage und das Fahren bis auf die Straße möglich ist. Auf dem Parkplatz vorm Haus steht ein Auto bereit, das behindertengerecht umgebaut wurde und für Mobilität sorgt. Dort wo es nötig ist, kommt Denny mit seinem Rollstuhl selbstständig hin, um am Familienleben teilhaben zu können. Das Wohnhaus der Familie Florl kurz vor der Fertigstellung der Umbauarbeiten Bildrechte: Denny Florl

Dennys Mutter, Mandy Florl, ist stolz auf ihren Sohn. Sie sagt, die entscheidenden Momente wieder Mut zu bekommen wären für sie, als ihr Sohn angefangen hätte zu kämpfen. Dann hätten Freunde, Arbeitskollegen und sogar fremde Menschen unter anderem durch eine Spendenaktion mitgeholfen, den Umbau des Hauses möglich zu machen.

Das neue Leben nach dem Badeunfall

Drei Mal pro Woche kommt ein Physiotherapeut zu Denny nach Hause, um alle noch möglichen Aktivitäten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel das Umsetzen, erhalten zu können. Das dient auch der Schmerzlinderung und der Beweglichkeit der Gelenke.

Zur Physiotherapie gehören Übungen der Arme am Bewegungstrainer. Denny erklärt: "Das ist auch Ausdauertraining für den Rollstuhl, dass ich weiter schnell und flink im Rolli unterwegs bin." Denny Florl am Bewegungstrainer mit Physiotherapeut Thomas Zickler: Die Hände werden am Bewegungstrainer fixiert und dann in kreisenden Bewegungen eine halbe Stunde die Arme, Schulter, und Schultergürtel trainiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Freundin: Aus Pflege und Betreuung wird Liebe

Im Elternhaus lebt der junge Mann in einer eigenen Wohnung zusammen mit seiner Freundin Maxi Priemer. Vor dreieinhalb Jahren haben sich die beiden nach dem Aufenthalt im Bergmannstrost Halle bei der Reha kennengelernt. Maxi war zu dieser Zeit seine betreuende Schwester.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden sei nicht spektakulär gewesen: "Sie kam zum Spätdienst rein ins Zimmer und hat sich vorgestellt. Ich dachte nur, die Schwester ist ganz schön. Naja…" Über die Jahre hätten sie sich aber gefunden, sagt Denny. Er fügt hinzu: "Und heute sitzt sie bei mir und ist nicht mehr wegzudenken." Dennys Mutter Mandy Florl (links) und seine Freundin Maxi Priemer auf der neu angebauten Terrasse des gemeinsamen Wohnhauses. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Über seine Beziehung sagt Denny, sie wäre das Beste, was ihm passieren konnte: "Dass ich diese Situation mit jemanden teilen kann, ist das Schönste, was es gibt." Seine Freundin sei teilweise seine Arme, Beine und Hände. "Sie unterstützt mich in jeder Lebenslage und dafür bin ich überaus dankbar."

Beide würden zusammen versuchen, das zu machen, was jedes andere Pärchen auch macht. Es sei nur eben etwas speziell. Zu den gemeinsamen Aktivitäten gehöre das tägliche Frühstück, Ausflüge oder in den Urlaub fahren. Beide verbringen viel Zeit miteinander. Wenn aber seine Freundin zum Beispiel auf Arbeit ist, dann wird der Computer wichtig. Die Tastatur bediene er im Ein-Finger-Suchsystem. Längere Texte dauerten entsprechend länger, aber trotzdem funktioniere das gut. Wenn Zeit ist, spiele er Turniere, um sich mit anderen Spielern zu messen und immer besser zu werden. Denny Florl hat den Computer als sein neues Hobby entdeckt. Mit dem Trackball kann er den Computer steuern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

