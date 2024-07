In Halle sucht die Polizei weiter nach einem Radfahrer, der Anfang Juli auf eine Straßenbahn geschossen hatte. Den Ermittlungen zufolge hatte die Tram an einer Ampel im Böllberger Weg gehalten. Der Radfahrer sei in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs gewesen. Er habe eine Waffe gezogen und geschossen. Trotz Großfahndung habe der Mann fliehen können.