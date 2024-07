Eine Lehrerin des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle, der rassistische Äußerungen vorgeworfen werden , wird mit Beginn des neuen Schuljahres an eine Schule außerhalb der Stadt abgeordnet. Das sagte ein Sprecher des Landesschulamtes MDR SACHSEN-ANHALT.

Die Lehrerin soll sich, so die Vorwürfe, einem schwarzen Jugendlichen gegenüber rassistisch verhalten und im Unterricht das N-Wort benutzt haben. Es soll sich dabei nicht um den ersten Vorfall dieser Art mit dieser Lehrerin gehandelt haben. Wie die Antidiskriminierungsstelle des Landes MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, gab es bereits im März 2022 eine Meldung über die Frau. Auch da sei es um die Verwendung des N-Wortes gegangen.

Mit der Entscheidung, die Lehrerin an eine andere Schule abzuordnen, will das Schulamt die Lage erst einmal beruhigen. Das Schulamt prüfe den Fall weiter, auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Noch dauere insbesondere die Prüfung der strafrechtlichen Einordnung an.