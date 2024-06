Einer Lehrerin des Giebichenstein-Gymnasiums "Thomas Müntzer" in Halle werden wiederholte rassistische Äußerungen vorgeworfen. Die Influencerin Hannah Abdullah berichtet auf der Social-Media-Plattform Tiktok von einer bewusst verletzenden und notorischen Nutzung des N-Wortes im Unterricht durch die Lehrerin. Mit bis dato 2,1 Millionen Aufrufen und 337.000 Likes bei TikTok hat das Video eine für die Plattform extrem hohe Aufmerksamkeit erreicht. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet .

Die Influencerin, die selbst als Lehrerin in Berlin arbeitet und Videos über ihren Alltag postet, hatte nach eigenen Angaben ebenfalls das Giebichenstein-Gymnasium besucht. Der mutmaßliche rassistische Vorfall, von dem sie nun öffentlichkeitswirksam berichtet, soll allerdings ihren Bruder betreffen und sich vor kurzem zugetragen haben.

Die Lehrerin in Halle soll das N-Wort im Deutschunterricht zunächst in einem geschichtlichen Kontext, jedoch da bereits provokant verwendet haben. Nach dem Unterricht habe sie Abdullahs Bruder, der der einzige schwarze Jugendliche in der Klasse sein soll, zu sich gerufen und habe bekräftigt, dass sie sich das Wort nicht verbieten lasse und soll es dann auch noch einmal verwendet haben.