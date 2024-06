Lehrerin schon vor zwei Jahren über N-Wort aufgeklärt?

In Reaktion darauf soll es laut Elternkreisen ein Gespräch mit der Lehrerin, der Schulleitung, der Antidiskriminierungsstelle, der Klassenlehrerin und vier Vertreterinnen und Vertretern der Elternschaft gegeben haben. Die Antidiskriminierungsstelle bestätigt das Treffen. Nach MDR-Informationen soll die Pädagogin dabei aufgeklärt worden sein, warum das Wort verletzend, diskriminierend und rassistisch ist.

Was ist die Antidiskriminierungsstelle? Die Antidiskriminierungsstelle Sachsen-Anhalt ist die zentrale und unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die Benachteiligungen in verschiedenen Lebensbereichen erfahren haben. Sie berät Menschen, die sich aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Identität benachteiligt fühlen.

Grundlage der Arbeit ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 2006 zur Umsetzung des Menschenrechtsschutzes in der Europäischen Union verabschiedet wurde.

Vor wenigen Tagen soll die Frau das Wort dennoch erneut vor einer Klasse benutzt haben. Das hatte die Influencerin Hannah Abdullah publik gemacht. Sie berichtet in mittlerweile vier Videos auf der Social-Media-Plattform Tiktok von einer bewusst verletzenden und notorischen Nutzung des N-Wortes im Unterricht durch die Lehrerin. Mit bis dato 2,2 Millionen Aufrufen und 349.000 Likes bei TikTok hat das erste Video eine für die Plattform extrem hohe Aufmerksamkeit erreicht.

Influencerin ging selbst auf die Schule

Die Influencerin, die selbst als Lehrerin in Berlin arbeitet und Videos über ihren Alltag postet, hatte nach eigenen Angaben ebenfalls das Giebichenstein-Gymnasium besucht. Der mutmaßliche rassistische Vorfall, der ihre Video-Serie ausgelöst hat, soll allerdings ihren Bruder betreffen und sich Mitte Juni zugetragen haben.

Die Lehrerin in Halle soll das N-Wort im Deutschunterricht zunächst in einem geschichtlichen Kontext, jedoch da bereits provokant verwendet haben. Nach dem Unterricht habe sie Abdullahs Bruder, der der einzige schwarze Jugendliche in der Klasse sein soll, zu sich gerufen und bekräftigt haben, dass sie sich das Wort nicht verbieten lasse und soll es dann auch noch einmal verwendet haben.

Landesschulamt prüft die Vorwürfe

Dem Landesschulamt sei der Vorfall bekannt, so Sprecher Tobias Kühne am Mittwoch auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Eine entsprechende Beschwerde sei zwischen 12. und 13. Juni per Mail eingegangen und werde nun als Dienstaufsichtsbeschwerde behandelt.

Auch der frühere Vorfall aus dem Jahr 2022 sei dem Landesschulamt mittlerweile berichtet worden, teilte Kühne dem MDR am Freitag mit. Vor zwei Jahren sei hingegen keine Meldung an die Behörde ergangen, weshalb das Landesschulamt auch nicht tätig geworden sei. Die besagte Äußerung rund um das Lüften werde nun aber in die Aufklärung des jüngsten Vorwurfes mit einbezogen.

Landesschulamt: Beleidigungsabsicht fraglich

Sollte die Aussage von 2022 so gefallen sein, handle es sich dabei mindestens um einen unangemessenen Sprachgebruch, so Kühne weiter. Ob eine Beleidigungsabsicht damit verbunden war, sei fraglich.