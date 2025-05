Die Stadt räumt aber ein, dass die Tiere in Süd- und Neustadt "besonders häufig" bzw. "in höherer Anzahl" registriert wurden. Im Südpark sei man schon erfolgreich gegen sie vorgegangen. Herumliegender Müll ziehe sie aber immer wieder an. Die Bekämpfung müsse kontinuierlich wiederholt werden. Dazu gehörten unter anderem Köderboxen, das Säubern von Grünflächen sowie das Reparieren defekter Regenwasser-Einläufe und Abwasserschächte. Gezählt werde die Rattenpopulation nicht. Das sei nur durch Lichtschranken in der Kanalisation möglich.