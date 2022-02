Die Maßnahme zeigt laut Aussage der Stadt Wirkung, müsse aber fortgeführt werden. Das Problem: Vogelfreunde verstreuen regelmäßig Futter am Franckeplatz und kommen der Rattenbekämpfung damit in die Quere. Wer das Futter verstreut, ist nicht bekannt. Die Stadt bittet darum, dies zu unterlassen.

In den vergangenen Jahren hatte es auch in anderen Städten im Land Probleme mit Ratten gegeben. Etwa in Magdeburg: Dort kam es in zwei Stadtteilen zu Rattenplagen. Anwohner vermuteten damals, dass dies auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen könnte.