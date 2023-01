In Halle hat es erneut Raubüberfälle durch Jugendliche gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, raubte eine Gruppe von fünf bis sechs Tätern am Mittwoch einen 17-Jährigen aus. Sie stahlen sein Smartphone und einen Kopfhörer. Bereits am Dienstag hatten vier Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren eine Fahrradfahrerin gestoppt und ihre Handtasche entwendet. Die Polizei sprach in beiden Fällen von mutmaßlichen Tätern, die von Zeugen als "südländisch" beschrieben wurden.