Dirk Schlesier: Also, normal ... Wann sind Planetarien schon normal. Den normalen Regelbetrieb versuchen wir umzusetzen, das ist aber weiterhin schwierig. Uns steckt die letzte Zeit noch in den Knochen. Wir hatten das lange Eröffnungswochenende, dann das Osterprogramm – da gab es wenig Verschnaufpausen. Jetzt ist es so, dass wir viele Vermietungen haben, die vor- und nachbereitet werden müssen. Auch das kostet Kraft.