Halle-Neustadt Polizei geht mit Razzia gegen Schleuser vor

Hauptinhalt

Insgesamt 70 Beamte der Bundespolizei waren am Dienstag an den Razzien in Halle und in Minden in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Gleichzeitig gab es auch Durchsuchungen in Griechenland. Von dort sollen Menschen illegal nach Deutschland geschleust worden sein.