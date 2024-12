In Halle (Saale) hat es am Mittwoch eine größere Razzia wegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet gegeben. Wie das Polizeirevier Halle am Donnerstag meldete, hatte das Amtsgericht 17 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Sie richteten sich gegen 16 männliche und eine weibliche Beschuldigte im Alter von 23 bis 67 Jahren.