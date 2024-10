In Halle haben Polizeibeamte am Mittwochnachmittag mehr als 20 Wohnungen durchsucht. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, wurde nach Datenträgern, Computern und Handys mit Darstellungen von Kindesmissbrauch gesucht. Der Einsatz sei vom Amtsgericht in Halle angeordnet worden und richtete sich gegen mehrere Verdächtige. Die genaue Zahl wollte die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.