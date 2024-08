Die Polizei hat in Halle und Dessau Razzien in insgesamt 22 Wohnungen durchgeführt. Das teilte die Behörde mit. Demnach wurden die Wohnsitze am Dienstag wegen des Verdachts auf Erwerb, Besitz und Verbreitung von Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durchsucht. Die Beamten hätten diverse Datenträger und Speichermedien sichergestellt.