Sebastian Striegel (B'90/Die Grünen) saß für seine Partei im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat. Damals kritisierte er bereits, dass die Polizei online mehr tun müsse und dass das Verhalten des Halle-Attentäters auf Spieleplattformen nicht genau genug untersucht worden sei. Zum Beispiel bei der Frage, ob er sich dort mit anderen Rechtsextremen vernetzt hatte. Deshalb stellte Striegel eine Kleine Anfrage an Sachsen-Anhalts Innenministerium, um herauszufinden, wie seit dem Halle-Attentat Cyberkriminalität bekämpft wird.



Das Ergebnis, das er vom Innenministerium bekam, kommentiert er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT wie folgt: "Das, was man an Zahlen im parlamentarischen Raum erhält von der Landesregierung, gibt nicht wirklich was her. Es ist klar, es gibt einzelne Aktivitäten – Sachsen-Anhalt hat ein Cybercrime Competence Center beim Landeskriminalamt, es gibt Beamte für koordinierte Internetauswertung. Es gab auch mal eine Internetstreife. Aber wie oft die tatsächlich auf Streifentätigkeit im digitalen Raum ist, lässt sich aus den Antworten der Landesregierung nicht wirklich ersehen. Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist auf jeden Fall erschreckend niedrig." Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Innerhalb der Kleinen Anfrage geht es auch um Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, die zeigen: Die Zahl der Cyberverbrechen in Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Von fast 2.000 Fällen im Jahr 2012 hat sich die Zahl der Verbrechen innerhalb von zehn Jahren fast vervierfacht. So waren es im Jahr 2022 über 7.000 Fälle. Nur 18 Prozent davon würden überhaupt aufgeklärt. Einzig Taschen- und Autodiebstähle würden in Sachsen-Anhalt noch weniger ermittelt, so das Ergebnis der Kleinen Anfrage.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Deshalb fordert Sebastian Striegel: "Es braucht in diesem Feld mehr polizeiliche Aktivität, mehr polizeiliche Aufmerksamkeit." Er fügt mit Blick auf die Arbeit der Polizei hinzu: "Wir erleben ja im analogen Raum auch, dass es Streifentätigkeit gibt und diese Streifentätigkeit führt Beamtinnen und Beamte in die unterschiedlichsten Stadtviertel – natürlich häufiger an Orte, wo Kriminalität Schwerpunkte hat, aber auch ansonsten in andere Stadtbereiche. Und ich wünsche mir, dass wir das auch im digitalen Raum sehen, dass Polizei dort unterwegs ist und dort mithilft für Sicherheit zu sorgen." Er weiß aber auch, dass die Politik selbst mehr tun müsste, zum Beispiel Wissen über Gaming-Plattformen und Spiele erlangen und Projekte gegen Rechtsextremismus im Digitalen besser finanziell fördern.