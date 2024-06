Erste Haftstrafe für Liebich

Nach über 300 Ermittlungsverfahren gegen Liebich, nach einigen Geld- und Bewährungsstrafen, war es die erste Haftstrafe für ihn. Er selbst ging dagegen in Berufung, die Staatsanwaltschaft auch. Sie hatte ursprünglich zwei Jahre Haft gefordert.

Zum Prozessauftakt wurden Videos abgespielt. Sie zeigen das Bild, das jahrelang Halles Innenstadt geprägt hat. Liebich, wie er auf dem Markt steht, erst zu seinen Zuschauern im Internet-Live-Stream spricht, dann zu den Passanten auf dem Markt. Wie er schreit und über andere Menschen herzieht.

Zahlreiche Verfahren in Vergangenheit eingestellt

Die Liste jener Menschen, die Liebich dabei markiert hat, ist lang: Es sind jüdische, queere und Schwarze Menschen, Politiker, Journalistinnen, Aktivistinnen, Mitarbeiter der Behörden. Die Richterin liest im Saal Obszönitäten vor, die Liebich über ältere Aktivistinnen und Geflüchtete verbreitet hatte.

Wer Ziel dieser Attacken wurde, musste in der Vergangenheit mitunter ein Verfahren erzwingen, um zu seinem Recht zu gelangen. So auch eine jetzt betroffene Aktivistin. Denn die Staatsanwaltschaft Halle stellte Dutzende Verfahren ein. Bei der schwierigen Abwägung, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen, entschied sie oft im Zweifel für Liebich. Zu oft aus Sicht von Betroffenen und Beobachtern. Liebich, so schien es, wurde lange kein Einhalt geboten.

Liebich ist auf Bewährung

Doch mittlerweile sammeln sich die Verurteilungen. Liebich ist auf Bewährung. In den Schuldsprüchen geht es um Körperverletzung, Verleumdung von Personen des politischen Lebens, Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede und die Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen. Ein Richter nannte Liebich mal einen "Überzeugungstäter".

Am Donnerstag gab er sich ruhig vor Gericht. Liebich bekannte sich zu allen Taten, bestritt aber strafbare Absichten. Wieder einmal stellte er die Verfahren gegen sich womöglich vom Verfassungsschutz orchestriert dar. Dessen Präsident in Sachsen-Anhalt hatte vor vier Jahren davon gesprochen, dass der Rechtsstaat den Rechtsextremisten Liebich in die Schranke weisen müsste.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Ob das so einfach geht, diese Frage stellt sich nun wieder. Die Vorsitzende Richterin befragte Liebich am Donnerstag länger, warum er einige der Taten begangen hatte, obwohl er da bereits in gleich zwei Verfahren der Volksverhetzung schuldig gesprochen war. "Wie wäre es denn gewesen, dann nicht mehr so in der Öffentlichkeit aufzutreten?", fragte sie.

Liebich berief sich auf das Versammlungsrecht, das auch ihm zustehe, und dass er erst später erkannt haben will, dass er sich "auf Glatteis" bewege. Die Urteile seien auch nicht rechtskräftig gewesen. Seine Aussagen passen zu den Provokationen aus früheren Verfahren. Ob sie glaubwürdig und glaubhaft sind, muss das Gericht bewerten.

Mögliche Prozesstaktik

Sven Liebich war in den Neunziger und frühen Nuller Jahren ein wichtiger Neonazi in Halle. Schon damals beschäftigte er die Justiz. Dann zog er sich zeitweise zurück. Vor rund zehn Jahren tauchte er wieder in der Stadtgesellschaft auf: als Unternehmer, Provokateur und Aktivist. Er nutzte die Migrationspolitik als Thema, Corona, den Krieg in der Ukraine – verdiente Geld damit und stachelte Menschen auf.