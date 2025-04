Unmut über geplante Jugendeinrichtung Anzeige nach verfassungswidrigem "Sieg-Heil"-Ruf in Halle-Reideburg

11. April 2025, 11:01 Uhr

In Halle soll die Jugendhilfeeinrichtung von Nietleben nach Reideburg umziehen. Darin sollen sowohl deutsche als auch ausländische Kinder wohnen. Am Mittwoch waren direkte Nachbarn der Einrichtung zu einer Infoveranstaltung geladen. Am Rande des Termins riefen Anwohnerinnen und Anwohner ausländerfeindliche Parolen. Nun ermittelt die Polizei, unter anderem wegen eines verfassungswidrigen "Sieg Heil"-Rufes.