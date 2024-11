Seit 2001 war das Objekt in der Reilstraße 78 in Halle besetzt, bis die Stadt dem langjährigen Betreiber des soziokulturellen Zentrums anbot, das Haus zu kaufen. Die CDU hatte versucht, den Verkauf zu verhindern. Bei einer Petition zeigten zudem mehr als 15.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ihre Unterstützung für das soziokulturelle Zentrum. Am 25. September 2024 lehnte der Stadtrat den Antrag der CDU, der den Verkauf an die Betreiber verhindern sollte, ab und die Stadt konnte die ausgesetzten Verhandlungen wiederaufnehmen. Im Oktober unterzeichneten die bisherigen Nutzer und die Stadtverwaltung den Kaufvertrag.