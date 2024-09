In Halle ist am Dienstag ein Streit an einer Sekundarschule eskaliert. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, kam es gegen 10.30 Uhr in einem Klassenzimmer zu einem Zwischenfall. Zwei Schülerinnen hatten sich den Angaben zufolge gestritten. Daraufhin soll ein Mädchen einen Reizstoff im Klassenzimmer versprüht haben.