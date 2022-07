Bildrechte: dpa

Die Uni Halle in Zahlen Die hallesche Universität entstand im Jahr 1817 aus der Vereinigung zweier Universitäten: der 1502 in Wittenberg gegründeten und der 1694 in Halle gegründeten Universität. Momentan sind mehr als 21.000 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Es gibt etwa 300 Professorinnen und Professoren, dazu mehr als 1.000 Wissenschaftliche Mitarbeiter. Der finanzielle Zuschuss des Landes betrug im Jahr 2021 – ohne die medizinische Fakultät – rund 166 Millionen Euro. Die Uni ist einer der größten Arbeitgeber in der Region.