In Halle ist erneut eine Seniorin auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist die Frau über mehrere Tage hinweg von angeblichen Polizisten informiert worden, dass ihre Wohnung mögliches Einbruchsziel einer Diebesbande sei. Die Betrüger rieten ihr, Bargeld oder Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. Deshalb deponierte sie eine fünfstellige Bargeldsumme in einem Briefumschlag – an einem angeblich sicheren Ort. Das Geld verschwand – ebenso wie die angeblichen Beamten. Die Frau erstattete Anzeige.