Am Riebeckplatz in Halle (Saale) hat ein unter Drogen und Alkohol stehender Autofahrer in der Nacht zum Freitag einen Oberleitungsmast der Straßenbahn gerammt. Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 6 unterwegs. Zuvor habe er an einer Ampel mehrere Autos überholen wollen.