Erst mal kurz noch der Einwurf: Sie haben jetzt gesagt, dass der MDR Steimle rausgeworfen hätte wegen seiner rechten Gesinnung. Das ist nicht so.

Schramm: Genau!

Die Begründung war, dass es keine vertrauensvolle Basis mehr gab, weil er sich in Interviews mehrfach gegen den MDR ausgesprochen hat, also zum Beispiel gesagt hat, er wäre staatsnah. Das war der Grund.

Herr Hacken, würden Sie denn sagen, dass solche Vorwürfe rechtfertigen, bestimmte Künstler öffentlich zu ächten und zu boykottieren?

Hacken: Ich glaube, dass es entscheidend ist, bei Antisemitismus, bei Rassismus und extrem rechten Einstellungen klar zu widersprechen. Und das führt auch dazu, dann zu sagen: "Solange ihr diese Positionen vertretet, finden wir nicht, dass euch ein Podium gegeben werden sollte." Das ist im Übrigen ja etwas, das ständig passiert. Also auch Herr Schramm würde sicherlich keine eine Rechts-Rockband auf seine Bühne einladen. Insofern ist das hier ja jetzt auch eine etwas aufgeheizte Diskussion an zwei Einzelbeispielen.

Jetzt fühlt sich Schramm offenbar etwas in der Defensive. Er rutscht vor auf die Kante der Sitzfläche seines Stuhls, wippt mit dem Fuß, streicht sich seine Haare aus dem Gesicht und wartet auf den richtigen Moment zur Erwiderung.

Schramm: Ich denke, es ist einfach differenzierter zu bewerten. Man kann eine Lisa Eckhart nur im Gesamtkontext ihres Bühnenauftritts bewerten. Und da ist es glaube ich sehr schwierig, dieses Argument des Rassismus so aufrechtzuerhalten, wie Sie es jetzt tun. Jedenfalls ist das meine persönliche Auffassung. Sie [Lisa Eckhart] geht sehr weit, sie fordert sehr viel vom Publikum und von den Zuhörern. Aber letztendlich kommt im Gesamtkontext eine sehr klare, für mich deutliche Einstellung heraus. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Bürger heutzutage nicht in irgendeiner Weise einschränken, bestimmte Sachen wahrzunehmen. Ich glaube, wir unterschätzen sie. Sie können schon sehr genau bewerten und erkennen.

Hacken: Das ist gar nicht der Punkt, an dem unsere Kritik ansetzt. Natürlich können Menschen in einer Veranstaltung dieser Künstler Antisemitismus und Rassismus erkennen. Ich glaube, die Fähigkeit spricht den Leuten niemand ab. Der Punkt der Kritik ist: "Warum muss ich das dann erst auf die Bühne holen?" Das scheint mir kein sehr hilfreicher Beitrag.

Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Wir haben ja heute das Phänomen der "Cancel Culture", also, dass zum Beispiel auf Social Media dazu aufgerufen wird, die Bücher von einer bestimmten Autorin nicht mehr zu kaufen oder bestimmte Auftritte nicht mehr zu besuchen. Und da ist ja die Frage: Ist das der richtige Weg, damit umzugehen? Oder gibt es auch Alternativen?

Hacken: "Cancel-Culture" ist ja so ein Begriff, der kommt aus einer US-amerikanischen und englischen Debatte. Ich finde, das ist eher so im Bereich von Kampfbegriffen und nicht im Bereich einer präzisen Analyse. Wenn wir auf die letzten Jahrzehnte gucken, dann haben wir ständig Auseinandersetzungen, die genauso laufen. Also das, worüber wir heute reden, ist überhaupt nicht neu. Es hat sich nur die Betrachtung dazu verändert. Und es gibt da, finde ich, auch eine gewisse Wehleidigkeit von Leuten, die Kritik trifft, also, dass sie diese Kritik abwehren wollen, indem sie behaupten "Jetzt werde ich gecancelt, das ist ganz furchtbar." Diese Betrachtung lässt eine Sache auch außen vor, nämlich, dass Lisa Eckhart, Uwe Steimle und andere Künstlerinnen und Künstler, wenn sie gute Künstler*innen sind, mannigfaltige Möglichkeiten haben, ein Programm zu erarbeiten, das unterhaltsam, geistreich, pointiert ist und auch provozieren kann. Wenn Sie dafür Antisemitismus, Rassismus und rechtsextreme Ideologie brauchen, sind Sie vielleicht auch einfach nicht so gute Künstler.

Schramm schaut meist nach vorn, in Richtung der Moderatorin oder an die Wand darüber. Gelegentlich blickt er auch auf seinen Notizzettel. Nur selten geht der Blick zu Hacken. Die Arme hat er meist vor dem Bauch verschränkt. Regelmäßig streicht er sich seine Haare aus dem Gesicht. Jetzt wendet er sich aber direkt an Hacken.

Schramm: Na ja, ich würde den Künstler schon selber überlassen, In welcher Art und Weise sie ihre Programme entwickeln und auf die Bühne bringen und mit welchen Pointierung und Untersetzung. Ich habe mich mit Lisa Eckhart über diese Vorwürfe unterhalten und sie sagte, das sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Hacken: Das vielleicht auch Teil des Problems.

Schramm: Mag ja sein, aber vielleicht ist auch das Teil des Problems, dass das "Bündnis gegen Rechts" sagt: "Das ist antisemitisch oder rassistisch." Es kann ja auch sein, dass es einfach unterschiedliche Auffassungen über diese Thematik gibt. Hier werden zurzeit Scheingefechte geführt und die eigentlichen großen Themen rauschen an uns vorbei.

Insgesamt wirkt Schramm während des Gesprächs beherrschter, Hacken reagiert etwas spontaner. Der hat seinen Körper während des Interviews meist in Richtung Schramm gedreht, ist ihm zugewandt.

Hacken: Also ich kann natürlich als Künstlerin oder Künstler antisemitische Aussagen in meinem Programm aufführen und dann überlegen: "Was mache ich damit?" Ich kann die brechen, ich kann Ihnen widersprechen, ich kann den Irrsinn oder die Obsession daran aufzeigen. Ich kann auch aufzeigen, was daran komisch sein kann. Das ist aber ja nicht das, was Lisa Eckhart macht. Das ist wirklich sehr, sehr weit weg von irgendwas, wo man noch lange diskutieren muss, ob das eine antisemitische Aussage ist.

Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Herr Schramm, wo ziehen Sie denn da Ihre persönliche Grenze? Was dürfen Kunst und Unterhaltung noch und wo hört es in Ihren Augen auf?

Schramm: Also ganz klar: Rassismus, rechtsradikale Positionen, Strukturen dieser Art haben bei mir, in unserem Hause keinen Platz. Das habe ich bewiesen und da wird mir Herr Hacken sicherlich auch weitestgehend beipflichten. Das ist nicht ganz üblich in anderen solchen Einrichtungen, aber das ist uns bisher gelungen. Und es gab ja auch verdeckte Anmietung und sonst was schon in diesem Rahmen. Da muss man schon sehr genau aufpassen, wer sich da plötzlich unter einer Adresse das Haus anmietet für irgendwelche Parteitage oder sonst was. Das ist nicht passiert und da habe ich auch größtes Interesse, weiterhin mit dem Bündnis "Halle gegen Rechts" zusammenzuarbeiten, um solche Sachen vielleicht im Vorfeld aufzudecken.