Sachsen-Anhalts einzige Eissporthalle Halles alte Eissporthalle am Gimritzer Damm in Neustadt war 2013 beim Hochwasser schwer beschädigt worden. Die Stadt entschied sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau. Daraufhin wurde schon einmal für ein Jahr ein Eiszelt errichtet.



2014 kehrte der Eissport in Halle wieder zurück nach Neustadt. Unweit der alten Halle entstand der Eisdom. Ursprünglich war auch er nur als Übergangslösung geplant. Doch schnell fanden alle Beteiligten Gefallen am neuen Standort und der Stadtrat beschloss, daraus eine Dauerlösung zu machen.